Afyonkarahisar'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kazanın detayları belli oldu.
Yahya Gümüş (61) idaresindeki 03 SB 101 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Aydın köyü yolunda karşı yönden gelen H.İ.Ö. yönetimindeki 45 V 3730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Yahya Gümüş hayatını kaybetti, H.İ.Ö. yaralandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay