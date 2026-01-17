Balıkesir'de kamyonetin bariyere çarptığı kazada sürücü yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü F.S. yaralandı. Olay sonrası müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışmış sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.
F.S. idaresindeki 10 SJ 059 plakalı kamyonet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Demirkapı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü F.S, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel