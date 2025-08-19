KAMUOYUNA DUYURU

Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da "lüks

doğum günü partisi" iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen

gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise, Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul

Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir

biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve

başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve

başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı

yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız

nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, "döviz kredisinin ucuz TL krediye

çevrilmesi" iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Halkbank binası yapım işi, mevzuata uygun

biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürümüz göreve

başlamadan önce sonuçlandırılmıştır. Ayrıca inşaat sürecinde, adı geçen firmaya

fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira

mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74.

Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil etiğini, sorumluları

hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun

bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.