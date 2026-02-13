Haberler

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Güncelleme:
Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi açıklandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli personel" maddesi kapsamına giren personelden, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanlarının yer aldığı listeye yer verildi.

Listede, 52 sözleşmeli personel pozisyon unvanının atanacağı memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirtildi.

Buna göre, "Diğer Sağlık Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında "Perfüzyonist", "İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)", "Odyolog", "Dil ve Konuşma Terapisti", "Sağlık Teknisyeni" ve "Veteriner Sağlık Teknisyeni" hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolara geçirilecek.

"Diğer Teknik Hizmet Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatında özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Kimyager", "Fizikçi", "İstatistikçi" ve "Grafiker" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğerleri ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait "Uzman" unvanlı kadrolara geçirilecek."

"Destek Personeli" unvanlı pozisyonlardan da ilgili mevzuatında belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Şoför", "Aşçı", "Bahçıvan", "Hastabakıcı" ve "Gassal" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak, diğerleri ise "Hizmetli" unvanlı kadrolara geçirilecek."

Karar, 29 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
