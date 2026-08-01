Haberler

Kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IĞDIR’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

IĞDIR'da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.'nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım