Kamu Kurumlarının Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapan Hükümlü Yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamu kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan 55 yıl hapis ile 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarının adı ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık yapan, hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan M.T. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. 3 yıldır aranan hükümlü, İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.