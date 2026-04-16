Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Okul Saldırıları Sonrası Çağrı: Çocukların Güvenliği Ortak Sorumluluk

(ANKARA) - Kamu Denetçiliği Kurumu, son günlerde okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, çocukların güvenli ortamlarda büyümesinin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, şiddetle mücadelede tüm kurum ve toplum kesimlerine sorumluluk çağrısında bulundu.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu, Türkiye'nin farklı illerinde eğitim kurumlarında yaşanan ve can kayıplarına yol açan şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca imzasıyla yapılan açıklamada, yaşanan olayların toplumun tamamını derinden etkilediği belirtilerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için ise acil şifa dileğinde bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer veirildi:

"Son günlerde ülkemizin farklı illerinde eğitim kurumlarında meydana gelen ve çocukların, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açan şiddet olayları hepimizi derinden sarsmıştır. Yaşanan her kayıp, yalnızca bir aileyi değil toplumun tamamını etkileyen ağır bir acıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Çocukların güvenli, huzurlu ve destekleyici ortamlarda büyüme hakkı, en temel inan haklarından biridir."

Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere uluslararası insan hakları belgeleri, çocukların her türlü şiddet, ihmal, istismar ve sömürüden korunmasını devletlere ve toplumlara ortak bir sorumluluk olarak yüklemektedir. Okullar, çocukların yalnızca akademik gelişimlerini sürdürdükleri değil; kendilerini güvende hissettikleri, sosyal bağlar kurdukları, destek gördükleri ve geleceğe hazırlandıkları alanlar olmalıdır. Eğitim ortamlarında meydana gelen her türlü şiddet vakası, çocukların iyi olma halini, öğretmenlerin çalışma güvenliğini ve toplumun ortak huzurunu zedelemektedir.

Çocukların şiddete yönelmesine yönelik ya da şiddetin hedefi haline gelmesine yol açabilecek risk alanlarının bütüncül bir biçimde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Akran zorbalığı, okul iklimindeki sorunlar, iletişim eksiklikleri, dijital ortamlarda maruz kalınan olumsuz içerikler ve okul içindeki ve dışındaki diğer risk davranışları birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle koruyucu ve önleyici çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesi, risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesi ve rehberlik, psikososyal destek ile sosyal hizmet mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi ve yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Kurumumuza yapılan başvurular, okul ziyaretleri, tavsiye kararları ve yıllık raporlarımızda güvenli okul ortamlarının önemini sıklıkla vurgulamaktayız. Dijital mecralarda çocuklarda şiddeti normalleştirecek dizilerle mücadele eden çalışmalar gerçekleştiriyor, akran zorbalığıyla mücadele için katkı sunmaya devam ediyoruz. Şiddetin hiçbir türü normalleştirilemez ve kabul edilemez.

Çocukları korumak yalnızca kamu kurumlarının değil, ailelerin, öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bütün kişi ve kurumların gayreti ile daha huzurlu, daha güvenli, daha dayanışmacı ve iletişimi güçlü bir toplum inşa etmek, çocukların bugününü ve geleceğini korumanın en temel şartıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak çocukların güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerin huzur içinde görev yaptığı, okulların barışın, dayanışmanın ve umudun mekanları olduğu bir toplumsal iklimin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yaptığımızı, tüm kurum ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: ANKA