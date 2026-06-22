Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir araçta kamp sandalyelerinin içine gizlenmiş 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçtaki kamp sandalyelerinin metal kısımlarına gizlenmiş 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan K.Ş, M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.