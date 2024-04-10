Kamerun'da Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, bayram namazı kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusu ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrasında çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.