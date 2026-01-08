Haberler

Kamerun'da askeri operasyonda 11 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda 11 ayrılıkçı hayatını kaybetti. Operasyonda, ayrılıkçılara ait askeri mühimmat ve 9 motosiklet ele geçirildi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda 11 ayrılıkçı öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Bui mevkisindeki ordu, ayrılıkçılara karşı operasyon düzenledi.

Askeri mühimmat ve 9 motosikletin ele geçirildiği operasyonda, aralarında "Mbansah" lakabıyla bilinen bir grup liderinin de bulunduğu 11 ayrılıkçı öldürüldü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kral Charles'tan 70 yıldır İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Derviş Tahir'e özel mesaj

Unutulmaz sürpriz, doğum gününü öyle bir isim kutladı ki!