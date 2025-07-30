Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 Büyüklüğünde Deprem
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Petropavlosvk-Kamçatskiy'in 119 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.
Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel