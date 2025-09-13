Haberler

Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre deprem, Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusunda ve 39,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Önceki deprem 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğündeydi. Can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.