Kamçatka'da Ayı Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir ayı saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay sonrası güvenlik önlemleri aldı ve saldırgan ayı vuruldu.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Kamçatka bölgesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bir ayının kent sakinlerine saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanlardan 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralanması nedeniyle kurtarılamadı." ifadesine yer verildi.

Bölge yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı, saldırgan ayının vurulduğu kaydedildi.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda da hafta başında ormanda ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
