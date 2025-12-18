Haberler

Kamboçya: Tayland ile Sınır Çatışmalarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti

Kamboçya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında hayatını kaybeden sivil sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 78'e ulaştığını açıkladı. Çatışmalardan etkilenen yerinden edilmiş kişi sayısı 476.179'a ulaştı.

PUNOM PEN, 18 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, Tayland'la devam eden sınır çatışmalarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

Sokhak perşembe günü sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla çatışmalarda yaşamını yitiren Kamboçyalı sivil sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 78'e ulaştığını söyledi.

Sokhak, yerinden edilen 476.179 kişinin arasında 240.000'den fazla kadın ve 130.000 çocuğun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata ise çarşamba gece yarısından perşembe sabahına kadar Tayland ordusunun Kamboçya topraklarındaki çeşitli mevzileri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

7 Aralık'tan bu yana devam eden Kamboçya-Tayland sınır çatışmasında iki taraf da saldırıyı başlatanın karşı taraf olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel



