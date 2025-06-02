Kamboçya, Tayland ile Sınır Gerilimini Uluslararası Adalet Divanı'na Taşıyabilir

Kamboçya, Tayland ile Sınır Gerilimini Uluslararası Adalet Divanı'na Taşıyabilir
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile yaşanan sınır geriliminde barışçıl bir çözüm için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmayı planladıklarını açıkladı. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için işbirliği umduklarını belirten Hun Manet, belirsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamboçya, barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaştığı Tayland ile sınır gerilimini, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşımayı düşünüyor.

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Mecliste yaptığı konuşmada Tayland ile sınır gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hun Manet, iki tarafın sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savundu.

"Belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi UAD'ye taşıma konusunda kararlı olduklarını belirten Hun Manet, Tayland'ın da bu konuda işbirliği yapmasını umduklarını kaydetti.

Başbakan Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

İki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güneydoğu Asya bölgesinde 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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