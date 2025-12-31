Haberler

Tayland, Gözaltında Tutulan 18 Kamboçyalı Askeri Ülkelerine İade Etti

Tayland, Kamboçyalı 18 askeri serbest bıraktığını duyurdu. Askerler Prum Uluslararası Sınır Kapısı üzerinden Kamboçya'ya geri döndü. Kamboçya Savunma Bakanlığı, askerlerin serbest bırakılmasını doğruladı.

PAİLİN, 31 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya'nın Pailin eyaletindeki Prum Uluslararası Sınır Kapısı üzerinden Kamboçya'ya geri dönen Kamboçyalı askerler, 31 Aralık 2025.

Tayland Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, gözaltında tutulan 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, aynı gün Tayland'ın temmuz sonundan bu yana esir aldığı 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakıldığını doğruladı. (Fotoğraf: Jadina Lon/AKP/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
