Kamboçya'da Yerinden Olan Sivillerin Yaklaşık Yüzde 70'i Ateşkesin Ardından Evlerine Döndü

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tayland ile yaşanan sınır çatışması nedeniyle tahliye edilenlerin yüzde 68,4'ünün geri döndüğünü açıkladı. Halen birçok kişi kamplarda bulunuyor.

PUNOM PEN, 6 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, Tayland ile yaşanan son sınır çatışması nedeniyle tahliye edilen Kamboçyalıların yaklaşık yüzde 68,4'ünün evlerine döndüğünü söyledi.

Sokhak salı günkü basın toplantısında tahliye edilen 649.023 kişiden yaklaşık 444.179'unun evlerine döndüğünü belirtti. Sokhak, "108.466 kadın ve 66.892 çocuk olmak üzere yaklaşık 204.844 kişi halen kamplarda kalıyor" dedi.

Kamboçya ile Tayland arasında üç hafta süren çatışmalar her iki tarafta da can kayıplarına yol açmış, taraflar 27 Aralık 2025'te acil ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
