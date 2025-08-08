Kamboçya'da Rahipler Ateşkesi Desteklemek İçin Bir Araya Geldi

PHNOM Kamboçya'da yüzlerce rahip, ülkeleri ile Tayland arasında 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını desteklemek ve çatışmalarda hayatlarını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki Kraliyet Sarayı'nın önünde yüzlerce rahip gösteri düzenledi.

Tayland ile 28 Temmuz'da varılan ateşkesi desteklemek amacıyla toplanan rahipler, 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ruhlarını anmak için ilahiler söyleyip dua etti.

Phnom Penh Başrahibi Khem Sorn, Associated Press'e (AP) yaptığı değerlendirmede, gösterinin temel amacının hükümetin barış için çabalamasına ve savaşı ateşkesle sonlandırmasına destek vermek olduğunu belirtti.

Khem Sorn, "Bu, Tayland ile yalnızca iyi bir komşu olarak yan yana, birlik ve barış içinde yaşamak istediğimiz anlamına geliyor." dedi.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.