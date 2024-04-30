Kamboçya'da mühimmat patlamasında 20 asker öldü
Kamboçya'da meydana gelen mühimmat patlamasında 20 askerin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Patlamanın hatalı kullanımdan kaynaklandığı açıklandı.
PHNOM Kamboçya'da 20 askerin öldüğü mühimmat patlamasının, ilk belirlemelere göre hatalı kullanımdan kaynaklandığı saptandı.
Kamboçya Ordu Sözcüsü Tümgeneral Mao Phalla, 27 Nisan'da Kampong Speu bölgesindeki askeri üsteki patlamanın, ilk belirlemelere göre, depoya taşınacak askeri mühimmatın kamyondan çıkarıldıktan sonra yerde istiflenip bekletilmesiyle meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada 20 askerin yaşamını yitirdiğini, asker ve sivillerden 11 kişinin yaralandığını bildiren Phalla, olayda üsteki 4 binanın, askeri araçların ve çevredeki köy evlerinin zarar gördüğünü belirtti.
Phalla, Kamboçya Mayın Eylem Merkezi uzmanlarının olay yerindeki patlamamış mühimmatı temizlediğini kaydetti.
Patlamada yaşamını yitirenler için 29 Nisan'da toplu cenaze töreni düzenlenmişti.