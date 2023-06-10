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Kamboçya'da Düzenlenen 12. Asean Paralimpik Oyunları Sona Erdi

Kamboçya'da Düzenlenen 12. Asean Paralimpik Oyunları Sona Erdi

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PUNOM PEN, 10 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Morodok Techo Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen 12. ASEAN Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

PUNOM PEN, 10 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Morodok Techo Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen 12. ASEAN Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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