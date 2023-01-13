Kamboçya'da Ak Omuzlu Aynak Sayısında Artış Kaydedildi Güncel Haberler PUNOM PEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Kamboçya'nın Stung Treng eyaletinde yer alan Siem Pang Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndaki bir ağaçta tüneyen ak omuzlu aynaklar görülüyor. PUNOM PEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Kamboçya'nın Stung Treng eyaletinde yer alan Siem Pang Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndaki bir ağaçta tüneyen ak omuzlu aynaklar görülüyor. Çevreciler Perşembe günü, Kamboçya'nın 2022 sayımında 792 nadir ak omuzlu aynak kaydettiğini ve bu sayının bir yıl önceki sefer kaydedilen 755 kuşa göre yüzde 5 arttığını belirtti. (Fotoğraf: Vichet/BirdLife in Cambodia/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Kamboçya Güncel Haberler

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