Kamboçyalı yaşlı adamın gözyaşları TDV'nin kurban yardımında duygulandırdı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Kamboçya'daki vekaletle kurban organizasyonunda yardım ulaştırılan 89 yaşındaki bir adamın gözyaşları içerisindeki duası duygusal anlar yaşattı.

TDV, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü organizasyon kapsamında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ihtiyaç sahibi bin aileye daha kurban eti dağıttı.

Bayramın ilk gününde 100 büyükbaş kurban keserek iki bin aileye ulaşan vakıf ekipleri, ikinci gününde de vekalet sahiplerinin isimlerini İslami usullere göre okuyup video kaydı alarak 50 büyükbaş kurbanın kesimini gerçekleştirdi.

Kesilen kurbanların etleri pay edilip paketlenirken, ekipler Battambang başta olmak üzere Pursat, Banteay Meanchey, Pailin ve Siem Reap kentlerindeki yoksul bölgelere ulaştı. Kamboçya Müslüman Öğretmenler Derneği ile Kamboçya Kalkınma Vakfı üyeleri de dağıtımda TDV ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kamboçya Vekaletle Kurban Organizasyonu Kafile Sorumlusu Enes Sancak, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Bilal Aksoy ile vakıf gönüllüleri Abdullah Durman ve Ali Çakır, altyapı hizmetlerinden yoksun bölgelerde yaşayan aileleri ziyaret etti.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapısının bulunmadığı, tenekeden yapılmış barakalarda yaşam mücadelesi veren ailelere hem kurban eti hem de temel erzak yardımları ulaştırıldı.

Gözyaşlarıyla dua etti

Ekiplerin ziyaret ettiği bölgede yaşayan 89 yaşındaki yaşlı adam da yardım ulaştırılan isimler arasında yer aldı.

Türk halkı tarafından gönderilen kurban eti ve erzak kolisini teslim alan yaşlı adam, uzun süre ekiplerin ellerini bırakmadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adamın dua ederek Türk halkına teşekkür ettiği anlar duygusal görüntüler oluşturdu.