Kamboçya'da 56 Bin Devlet Memuruna Zorunlu Uyuşturucu Testi Uygulandı

Kamboçya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 56 binin üzerinde devlet memuruna zorunlu uyuşturucu testi uygulandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, silahlı ve anlaşmalı personel ile polis de dahil olmak üzere ülkedeki tüm devlet memurlarına yapılan zorunlu uyuşturucu testine ilişkin resmi Telegram kanalından açıklama yaptı.

Manet, zorunlu testlerin devam ettiğine işaret ederek şimdiye kadar bakanlıklar, ulusal ve bölgesel idarelerde çalışan 56 bin 445 devlet memuruna uyuşturucu testi yapıldığını ve test sonucu pozitif çıkan 76 kişinin meslekten men edildiğini kaydetti.

Manet, şubatta düzenlenen Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun yıllık toplantısının kapanış konuşmasında, bakanlıklar, ulusal ve bölgesel idarelerde çalışan silahlı ve anlaşmalı personel ile polis de dahil olmak üzere tüm devlet memurlarına bağlı bulundukları kurumlar tarafından düzenli olarak zorunlu uyuşturucu testi yapılacağını duyurmuştu.

Alınan karar doğrultusunda, test sonucu pozitif çıkan kişilerin meslekten men edileceğini belirten Manet, bu kişilerin ülkenin yasaları doğrultusunda cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurgulamıştı.