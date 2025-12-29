Kamboçya'dan, Tayland ile çatışmaların ateşkesle sonuçlanmasının ardından "barışa bağlılık" vurgusu

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile 7 Aralık'ta yeniden alevlenen sınır çatışmalarının ateşkesle sonuçlanmasının ardından ülkesinin "barış yoluna bağlı kaldığını" söyledi.

The Phnom Penh Post gazetesinin haberine göre, Manet, iki ülke arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkes bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manet, Kamboçya'nın "barış yoluna" bağlı kaldığını belirterek, halkın hayatını ve refahını her şeyin üzerinde tuttuğunu dile getirdi.

Ateşkesi uygulama kararının, Kamboçya'nın barış karşılığında toprak bütünlüğünü takas etmeye istekli olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Manet, ülkesinin çatışmaların uzamasından hiçbir fayda sağlamayacağına işaret etti.

Manet, uygulamaya konulan ateşkesin, her iki tarafın da ateşkes başladığı anda kendi pozisyonlarında güçlerini koruyacağı anlamına geldiğini belirtti.

Bu pozisyonların iki ülke arasındaki "sınırı belirlemediğine" dikkati çeken Manet, Kamboçya ve Tayland arasındaki uluslararası sınır çizgisinin mevcut anlaşmalar ve sözleşmelerle belirlendiğini vurguladı.

???????Manet, ülkesinin Tayland tarafıyla uluslararası hukuk, anlaşmalar ve yürürlükte olan tüm ikili mekanizmalar uyarınca sınır anlaşmazlığını çözme hakkını koruduğunu kaydetti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık'ta imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.