Kırşehir'de evinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilen şüpheli yakalandı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilen S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kaman'da S.Y'nin adresine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner