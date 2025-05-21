Kaman'da Bulunan Leylek Tedavi Altına Alındı

Kaman'da Bulunan Leylek Tedavi Altına Alındı
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Leyleğin uzun süre aç ve susuz kaldığı tespit edildi ve tedavi sürecine alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.

Demirli köyünde yaşayan bir vatandaş, arazide bitkin ve halsiz halde bulduğu leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve ilk müdahalesi yapılan leyleğin, uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlendi.

Leyleğin, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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