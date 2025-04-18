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Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Helikopterle İstanbul'a Sevk Edildi

Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Helikopterle İstanbul'a Sevk Edildi
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Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, Aort koarktasyonu teşhisi ile ambulans helikopterle İstanbul'a götürüldü.

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 4 günlük bebek, Aort koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın daralması) saptandı.

Kardiyovasküler (kalp ve damar) cerrahi ihtiyacı sebebiyle ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen ve Düzce Üniversitesi Stadı'na inen hava ambulansıyla bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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