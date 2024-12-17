Kalp Rahatsızlığı Olan 8 Aylık Bebek, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Muş'ta kalp rahatsızlığı bulunan 8 aylık Ömer Ali Akdaş, Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulans uçakla sevk edildi.
Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 8 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanan 8 aylık Ömer Ali Akdaş, Muş Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirildi.
Kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebeğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hava yolu ile sevkine karar verildi.
Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.