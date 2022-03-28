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Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Kılınç - Güncel
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Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nikah masasına oturacağı öğrenildi Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve bugün memleketi Kayseri'de toprağa verilen Jandarma Astsubay Mehmet...

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nikah masasına oturacağı öğrenildi

KAYSERİ - Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve bugün memleketi Kayseri'de toprağa verilen Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nişanlısı ile nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Kayserili Astsubay Mehmet Emre Köçer, görev yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çorum'da düzenlenen törenin ardından Köçer'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Köçer'in cenazesi, memleketi Develi ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, acılı ailesi de tabut başında gözyaşına boğuldu.

Bugün nikah masasına oturacaktı

Öte yandan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nişanlısı ile 14: 30'da Çorum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Güncel

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