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Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker İslahiye'de son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker İslahiye'de son yolculuğuna uğurlandı
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Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kilis'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İslahiye'ye getirilen Topaloğlu için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Topaloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakam Vekili, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, askeri ve mülki erkan, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Topaloğlu'nun naaşı, İslahiye Asri Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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