Kalp Krizi Geçiren Çobana Hava Ambulanısıyla Müdahale

Konya'nın Ilgın ilçesinde çobanlık yapan 52 yaşındaki Kadir Bulut, göğüs ağrısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Hava ambulansı ile hastaneye kaldırılan Bulut, anjiyo için 10 dakika içinde müdahale edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Avdan Mahallesi'nde dağlık alanda çobanlık yapan 52 yaşındaki Kadir Bulut, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Hava Komuta Merkezi'nden talep edilen hava ambulansı gönderildi.

Dağlık alana ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Bulut, ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada 10 dakika içerisinde anjiyoya alınan çobanın, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
