Kalmaegi Tayfunu Filipinler'de Sel ve Tahliyelere Neden Oldu

CEBU, 4 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in Cebu eyaletinde Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışların ardından oluşan selin ardından bölge sakinlerini tahliye eden Filipinler Kızılhaçı'na bağlı kurtarma ekipleri, 4 Kasım 2025.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu, salı günü yaptığı açıklamada pazartesi gecesi etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, ülkenin orta ve güney kesimlerinde yaklaşık 60.000 kişinin etkilendiğini duyurdu. (Fotoğraf: Filipinler Kızılhaçı/Xinhua aracılığıyla)