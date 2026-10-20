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Kallas ve 4 komisyon üyesi, Küresel Avrupa fonundaki yüzde 17'lik kesintiyi eleştirdi

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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun 4 üyesi, Küresel Avrupa fonundaki yüzde 17'lik bütçe kesintisine karşı mektup kaleme aldı. Mektupta, yeterli kaynak olmadan AB'nin küresel sahnede nüfuzunu kaybetme riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun 4 üyesi, Birliğin küresel destek fonu "Küresel Avrupa"da yüzde 17'lik bütçe kesintisi yapılmasının "Avrupa'nın dünyadaki konumuna zarar vereceğini" savundu.

Euronews internet sitesinin haberine göre, Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jozef Sikela ve Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, AB Dönem Başkanı İrlanda tarafından "Küresel Avrupa" fonu için teklif edilen yüzde 17'lik kesintiye karşı mektup kaleme aldı.

Mektupta, yeterli kaynaklar olmadan AB'nin "küresel sahnede nüfuzunu kaybetme ve dış etkenlere karşı daha savunmasız hale gelme riskiyle" karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Küresel Avrupa fonunun "üyelik öncesi destek, AB ve ortak ülkelerin çıkarlarının desteklenmesi, AB değerlerinin savunulması ve krizlere etkin şekilde yanıt verilmesi" için büyük önem taşıdığı aktarılan mektupta, bütçe kesintisinin AB'nin karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar kurma kapasitesini zayıflatacağı belirtildi.

Mektupta, fonun finansmanının azaltılmasının güvenlik, istikrar, refah ve göç konularında AB ve ortakları için "ciddi sonuçlar" doğuracağı ifade edildi.

AB'nin "komşuluk, kalkınma ve uluslararası işbirliği aracı" olarak bilinen Küresel Avrupa fonu, üçüncü ülkelerle işbirliği projeleri, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve insani yardım gibi kalemlerde finansman sağlıyor.

AB Komisyonu, Küresel Avrupa fonu için 2028-2034 dönemi bütçesinde 200,3 milyar avro pay önermişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
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