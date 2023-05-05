Kaliforniya'daki Uzay Teknolojisi Fuarında En Son Yenilikler Sergileniyor

Uzay sektöründeki en son yenilikler, teknolojiler ve ürünlerin sergilendiği uzay teknoloji fuarı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach'te Çarşamba ve Perşembe günleri arasında düzenlendi.

Uzay sektöründeki en son yenilikler, teknolojiler ve ürünlerin sergilendiği uzay teknoloji fuarı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach'te Çarşamba ve Perşembe günleri arasında düzenlendi.

Kuzey Amerika'nın önde gelen etkinliklerinden biri olan fuarda, dünya genelinden 250'den fazla katılımcı ve 3300'den fazla ziyaretçi yer aldı.

Fuarda uzay araçları, uydu ve fırlatma sistemleri için uzay teknolojileri ve hizmetleri ile sivil, askeri ve ticari uzay görevlerine yönelik malzemeler sergilendi.

Fuarda ayrıca, ek üretim yoluyla optimize edilmiş sistem tasarımı, malzeme geliştirme, alçak Dünya yörüngesi görevleri için yeni nesil robotlar ve gelecekteki uzay keşifleri için yeni geliştirilen teknolojiler gibi önemli endüstri konularını kapsayan çeşitli paneller ve sunumlar düzenlendi.

Fuarda sergilenen yeni ürün ve teknolojiler arasında uydu takip anten sistemleri, titreşim izolasyon ürünleri, X-ray kontrol ekipmanları ve seramik paket çözümleri yer aldı.

Özellikle iletişim, savunma ve tıp pazarlarına odaklanan elektronik parça ve alt sistemlerin küresel üreticisi İletişim & Güç Endüstrileri şirketi, fuarda en son uydu izleme anten sistemlerini tanıttı.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan küresel bir yarı iletken firması olan STMicroelectronics, uzay için uygun radyasyona dayanıklı ürünler portföyü de dahil olmak üzere yarı iletken ürünlerini fuarda sergiledi.

Şirkete ait mikroçipler, elektrikli otomobiller ve uzaktan kumandalı anahtarlar, dev fabrika makineleri ve veri merkezleri, çamaşır makineleri, sabit diskler ve akıllı telefonlar gibi en gelişmiş yeniliklerde kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'dan bildiriyor.

(XHTV)