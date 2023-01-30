Kaliforniya'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için gösteri düzenlendi Güncel Haberler Yürüyüşten detaylar Polis şiddetini kınayan pankartlar taşıyan gösterciler Protestodan detaylar ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols için adalet talebiyle Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland... Yürüyüşten detaylar Polis şiddetini kınayan pankartlar taşıyan gösterciler Protestodan detaylar ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols için adalet talebiyle Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde protesto düzenlendi. Göstericiler polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdı. Kaynak: AA / Güncel Kaliforniya Güncel Haberler

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