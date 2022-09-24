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Mahsa Emini'nin ölümü ABD'de protesto edildi

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Yapılan gösterilere destek için bir araya gelen yüzlerce kişi ABD'deki California Üniversitesi'nin Wheeler Hall Auditorium önünde toplandı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından hem İran hem de dünya genelinde protestolar gerçekleştirildi. Dünya genelinde başlayan gösterilere destek için bir araya gelen yüzlerce kişi ABD'deki California Üniversitesi'nin Wheeler Hall Auditorium önünde toplandı. Kalabalık,Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etti.

Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel

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