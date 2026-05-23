Haberler

İran: Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden daha ezici olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüşmesinde ABD'ye sert uyarılarda bulundu. Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bunun ABD için ilk günden daha ezici olacağını söyledi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." dedi.

İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin ve milletinin "ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı" haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini vurgulayarak, "Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD'nin daha önce de müzakere aşamasında İran'a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, ABD'nin mevcut durumda da Pakistan arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesi ihlal ederek deniz ablukası uyguladığını, şimdi de bunu kaldırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Munir ise ülkesinin ve milletinin, İran halkının geleceği için iyi dileklerde bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel grup başkanı oldu

16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

16 yaşındaki Abdullah'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı