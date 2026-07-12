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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf: "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi"

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin saldırıları sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tek taraflı anlaşmaların sona erdiğini belirterek ABD'ye 'Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin' uyarısında bulundu.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." dedi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca ABD'ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu???????.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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