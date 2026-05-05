Haberler

Kalibaf: "Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını ancak mevcut durumun Washington için "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını ancak mevcut durumun Washington için "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

Kalibaf, X hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

"Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor." ifadesine yer verdiği mesajında Kalibaf, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış