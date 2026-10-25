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Kalibaf, 'Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız' dedi

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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, 'Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız' dedi. Kalibaf, ABD'nin İran'da bataklığa saplandığını ve yabancı güçlerin İran'da hüküm süremeyeceğini söyledi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız." dedi.

İran Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalibaf, meclis oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye söyleyecek yeni bir sözlerinin olmadığını hatırlatan Kalibaf, ABD'nin İran'da bataklığa saplandığını ve bu bataklıktan kurtulmak için ABD'nin önlem alması gerektiğini söyleyerek, "Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD'nin medya gibi çeşitli baskı araçlarını kullanarak İran halkını teslim alabileceğini zannettiğini ancak İran'ın Pehlevi Hanedanlığı döneminin İran'ı olmadığını ve hiçbir yabancı gücün İran topraklarında hüküm sürmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Kalibaf son olarak, İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı ve suikast tehditlerinin İran halkının çıkarlarından vazgeçmesine yol açmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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