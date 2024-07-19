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Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'ye veda programı düzenlendi

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine atanan Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli için ilçede veda programı düzenlendi. Programda Kaymakam Denli, teşekkürlerini ileterek helallik istedi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine atanan Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli için ilçede veda programı düzenlendi.

Kale Belediye Başkanlığının düzenlediği programda konuşan Kaymakam Denli, beraber çalıştığı Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay'a, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle personeline, siyasi partilerin temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Kale Belediye Başkanı Özbay da ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Ceyhun Denli'ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Programa kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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