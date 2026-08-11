Kale'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı
Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camii konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları, şiir ve dualarıyla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.
Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile Müftü İbrahim Okumuş öğrencilere başarı diledi.
Program, ikramların dağıtılmasıyla sona erdi.???????
Kaynak: AA