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Kale Belediye Başkanı Özbay, Muhtarlar Günü'nde muhtarlara plaket verdi

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Kale Belediye Başkanı Özbay, Muhtarlar Günü'nde muhtarlara plaket verdi
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Malatya Kale'de Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu. Özbay, uzun süre muhtarlık yapan muhtarlara plaket verdi; muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli görev üstlendiğini belirterek günlerini kutladı.

Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Özbay, uzun süre muhtarlık görevini yapan muhtarlara plaket verdi.

Özbay, yaptığı açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Başkan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutladı.

Kaynak: AA
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