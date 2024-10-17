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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı Uygulamaya Geçti

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı Uygulamaya Geçti
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı kapsamında, kışlakların ilaçlanma süreçleri başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, halkın da desteğiyle bu mücadelede başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında kışlakların ilaçlanmasına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde başlatılan çalışma kapsamında boş ev, serender, samanlık, ahır ve odunlukları ilaçlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhami Gurtaran, kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bahar döneminden itibaren başlattıkları bu mücadelenin dört aşamadan oluştuğunu belirten Gurtaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci adımda kimyasal mücadele gerçekleştirilmiş, ardından feromon tuzakları ile ikinci aşamayı tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte kahverengi kokarca nüfusundaki azalmayı sağlamak amacıyla üçüncü adımda ilçemizde samuray arılarının salınımı yapılmıştır. Şimdi ise dördüncü ve son adım olan kahverengi kokarca kışlak mücadelesine başlamış bulunmaktayız. Bu mücadele tahmini olarak bir hafta sürecek olup boş evler, ahırlar, semenderler ve çatı araları gibi kahverengi kokarcanın kışın yuvalama yapabileceği noktaların ilaçlanmasını kapsamaktadır. Amacımız popülasyonda azalma sağlamaktır."

Gurtaran, halkın da bu sürece destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu hedefe ulaşabilmemiz için mahalle muhtarları ve köy halkının büyük desteklerine ihtiyacımız vardır. Birlikte hareket ederek kahverengi kokarcaya karşı etkili bir mücadele yürütebiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel

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