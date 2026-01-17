Haberler

Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mesut A. ve Ramazan A. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki gurup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Ramazan A. ile Mesut A.'ya isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için hareket geçen polis, olayla ilgi soruşturmaya devam ediyor.

