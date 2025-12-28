Haberler

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Sedef Erdoğan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

M. K. idaresindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sedef Erdoğan'a (60) çarptı.

İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
