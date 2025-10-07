Haberler

Kahta'da Öğrenciler Filistin'e Destek Etkinliği Düzenledi

Kahta'da Öğrenciler Filistin'e Destek Etkinliği Düzenledi
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki lise ve ortaokul öğrencileri, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla etkinlik düzenleyerek, bayraklar taşıdı ve Gazze halkının yaşadığı durumları anlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Kahta TP Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanarak " Gazze'nin Yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, Gazze halkının yaşadıklarını anlatan konuşmalar yaptı.

Program, okunan şiirler, ilahiler ve edilen dua ile sona erdi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
