Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesi yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.H.D. idaresindeki 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya