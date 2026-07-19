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Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

M.H.D. idaresindeki 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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