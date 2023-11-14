Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol Anadolu Basın Yayın Birliği'nin Genel Başkan Vekili oldu

Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği'nin Genel Başkan Vekili olarak atanarak görevine başladı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Akyol, yetki belgesini aldı. Yeni sorumluluğunu memnuniyetle Karşılayan Akyol, "Kıymetli Başkanımıza ve değerli yönetim kurulumuza bu görevi tevdi ettikleri için içten teşekkür ederim. Gazeteci dostlarımıza faydalı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum" dedi.

Akyol, daha önce ise Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkan Yardımcılığı, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölge Başkanlığı gibi görevler de üstlendi. - KAHRAMANMARAŞ