Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık, törendeki konuşmasında, muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Muhtarların, mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi yaptığını ifade eden Kılçık, "Vatandaşlarımızın devletten talebi olduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımızdır. Kırsal mahallelere dahi çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Törene, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, kurum amirleri, STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.???????

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Muhtarlar Günü dolayısıyla sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu Başkanı Halit Kaya ve yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, muhtarlara müzik eşliğinde çiğköfte ve tatlı ikramı yapıldı, halay çekildi.

Kaya, etkinliğe katılan muhtarlara ve destek verenlere teşekkür etti.